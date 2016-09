Gilmar Mendes manda investigar doações fraudulentas de MT para Dilma

MATO GROSSO MAIS

O jornal Folha de São Paulo, desta quinta-feira (8), traz a informação de um inquérito que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) onde investiga suspeitas de irregularidades na campanha de 2010 da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do seu vice à época, Michel Temer (PMDB).

Segundo a reportagem, por determinação do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, o procedimento foi encaminhado ao TRE do Distrito Federal, onde está tramitando.

A Folha destaca que a apuração seria a investigação iniciada em 2013 pela Polícia Civil de Mato Grosso.

“Cuida-se de inquérito policial encaminhado a esta Corte pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde/MT, instaurado por requisição do Ministério Público Eleitoral daquela localidade para apuração de fatos e da autoria de possível prática de crime […], supostamente cometido por responsáveis financeiros do PT, em razão de doações fraudulentas para campanha presidencial nas eleições de 2010”, diz Mendes em seu despacho.

Leia a reportagem completa aqui.