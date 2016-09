Governador ressalta compromisso com cidadão durante Caravana da Transformação

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques iniciou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (09.09), em Peixoto de Azevedo, durante a Caravana da Transformação.

Entre hoje e sábado (10.09) serão realizados os “Dias D”, em que ações sociais e de cidadania serão desenvolvidas. Esta é a segunda edição do evento, que segue até o dia 13 de setembro e atende 17 municípios da região Norte.

“Estamos levando o Estado de Mato Grosso, onde o cidadão se encontra e cumprindo com o compromisso de não deixar nenhuma mato-grossense para trás. Durante a Caravana, todas as secretarias estão realizando atendimentos. Os serviços de saúde e cidadania mostram que Mato Grosso não é só Cuiabá. Temos que ir onde o cidadão está e mostrar que dar dignidade ao cidadão é o melhor que uma política pública pode fazer”, destacou Taques.

Durante o evento, Taques também assistiu a uma apresentação cultural da Escola Estadual Monteiro Lobato, de Peixoto de Azevedo. O grupo musical é formado por 40 estudantes. Ainda pela manhã, o governador conheceu o trabalho desenvolvido pelas secretarias estaduais, como os serviços sociais, de educação, cidadania e na área ambiental que estão sendo realizados durante a Caravana.

Taques também conheceu a estrutura de saúde, onde as consultas, exames e cirurgias estão sendo realizadas. O trabalho, que vem sendo desenvolvido pela empresa 20/20, contratada pelo Governo do Estado, já conta com 598 pacientes operados de catarata e outros 15 de pterígio. Cada paciente, antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico, passa por, pelo menos, três tipos de exames distintos na visão. O pós-operatório, que também já foi iniciado, soma 278 atendidos até o momento.

“Algumas pessoas esperam por anos para fazer uma cirurgia como esta. O cidadão, que paga seus impostos, tem direito a este serviço. O trabalho que está sendo feito aqui é mais do que direito dos mato-grossenses, que merecem receber bons servicos”, reforçou o governador.

Durante a visita, Taques conheceu a realidade de alguns dos pacientes já operados. Um deles foi o morador de Peixoto de Azevedo, Raimundo José dos Santos. Com 61 anos, ele conta que já não enxergava a mais de dois anos devido a catarata nos dois olhos. Para recenhecer as pessoas, Raimundo contou governador, que a audição era seu principal sentido. “Agora posso dizer que voltei a viver. Estou muito satisfeito com o resultado da cirurgia e agora posso enxergar”, contou Raimundo.

Nascida em Londrina, mas morando em Peixoto de Azevedo há 40 anos, Ivone de Souza, conta que teve conhecimento da catarata após as consultas e exames realizados durante a Caravana. Por ter muitas dores de cabeça, ela acredita que as vistas acabavam ficando embaçadas. Na última quarta-feira (07.09), ela operou o olho direito e conta que “ver o brilho de todas as coisas é muito bom”.

“Tive conhecimento da Caravana ao ouvir na televisão. Vim até aqui por curiosidade, pois não sabia que tinha catarata. Agora vou voltar a enxergar totalmente. É uma coisa tão especial poder ver de novo “, conta dona Ivone.

A Caravana

Nesta sexta-feira (09.09) e sábado (10.09) serão realizados os Dias D da Caravana da Transformação, em que serão desenvolvidos serviços de cidadania, como emissão de documentos (RG, CPF e Carteira de Pescador Amador), além de orientações sobre combate à violência contra a mulher, seleção para vagas de trabalho pelo Sine, entre outros.

A Caravana da Transformação está em sua segunda edição, sendo realizada na Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo. Além da cidade, outros 16 municípios também estão sendo beneficiados com os serviços sociais e de saúde. São eles: Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Nova Guarita, Itaúba e Marcelândia.