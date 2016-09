Pesquisa confirma que Julier Sebastião é o candidato que mais cresce

DA REDAÇÃO

Pesquisa realizada pelo instituto Segmenta confirma que o ex-juiz Julier Sebastião da Silva (PDT) é o candidato que mais cresce na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. Ele saltou de 2,7% para 12,5%, segundo levantamento feito entre os dias 5 a 7 de setembro.

Julier aparece com 12,5% na modalidade estimulada, ou seja, em que o nome dos candidatos é apresentado aos eleitores, o que representa crescimento de aproximadamente 10% em aproximadamente três semanas.

O procurador Mauro (Psol) aparece com 23%, Emanuel Pinheiro (PMDB) com 21% e Wilson Santos (PSDB) com 18,5%.

“Esse crescimento mostra que a nossa campanha está tendo acolhimento junto à população e comprova que somos a candidatura que mais cresce”, comemora Julier Sebastião da Silva.

A pesquisa do instituto Segmenta consultou 1.024 eleitores, sendo 98% da zona urbana e 2% da zona rural.

Foi devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral. Com margem de erro estimada em 3% para mais ou para menos, tem intervalo de confiança de 95% e número de identificação MT-09576/2016.

Os dados confirmam ainda que Julier está entre os candidatos com menor rejeição. Foi citado apenas por 4,5%, enquanto os primeiros colocados contam com mais de 7%.

De acordo com pesquisa realizada pelo instituto Voice entre os dias 9 e 11 de agosto passado, os demais candidatos praticamente continuam com os mesmos números.