Por causa de eleição para prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos deixa Assembleia Legislativa por 121dias

Em virtude da eleição municipal, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB), candidato a prefeito de Cuiabá, saiu de licença parlamentar pelo período de 121 dias.

RESOLUÇÃO Nº 4.633, DE 1º DE SETEMBRO DE 2016.

Autor: Mesa Diretora

Concede licença para tratar de assuntos de interesse particular ao Deputado Wilson Santos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder ao Deputado Wilson Santos, licença de 121 (cento e vinte e um) dias para tratar de assunto de interesse particular, a partir do dia 02 de setembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 1º de setembro de 2016.