Promotor dá parecer favorável e Rosana pode ter registro de candidatura indeferido

DA REDAÇÃO

A coligação Sinop Pode Mais, do candidato a prefeito Roberto Dorner (PSD) e Fernando Assunção (PSDB), entrou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra a candidata Rosana Martinelli (PR) e do seu vice, Gilson Oliveira.

A coligação alega que Rosana teria praticado abuso de poder político e prática de conduta vedada, tendo em vista que no dia 10 de agosto deste ano, ela participou do show do artista nacional Guilherme Arantes, em comemoração aos 10 anos de instalação do campus da UFMT em Sinop.

O show foi pago com recursos públicos do município, diz trecho do documento.

Em contestação, Rosana e Gilson alegaram inocência. Rosana diz em sua defesa que participou do show como cidadã.

Mas não foi o entendimento do promotor eleitoral, Pedro da Silva Figueiredo Jr.

Em parecer encaminhado à Justiça Eleitoral, o promotor opina favorável pelo prosseguimento da AIJE.

Caso a ação tenha prosseguimento, a candidata pode ter o registro de candidatura indeferido.

*A ação de investigação judicial eleitoral tem por objetivo impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição nos casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, penalizando com a declaração de inelegibilidade quantos hajam contribuído para a prática do ato.