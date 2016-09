Segundo romance de Eduardo Mahon será lançado nesta terça-feira (13)

DA REDAÇÃO

O lançamento do segundo romance do advogado Eduardo Mahon acontece nesta terça-feira (13), na Casa do Parque, às 20h.

“O fantástico encontro de Paul Zimmermann”, publicado pela Carlini e Caniato Editorial, é uma narrativa fantástica que apresenta o conflito entre o protagonista e a imagem que ele cria de si mesmo através de câmeras de segurança.

O livro conta a história do banqueiro Zimmermann, que instala câmeras de segurança em sua residência após um assalto.

A situação até então ordinária se transforma na realidade paralela característica do fantástico quando a personagem passa a ver a si próprio pelas câmeras executando ações que ele desconhece.

“A personagem atravessa o tempo como cartão de visita do excêntrico, que traz em torno de si muitos outros seres desfilando a galeria propulsora de realidade ficcional. A personagem que vagueia nas câmeras como objeto de discurso de Paul Zimmermann carrega uma reversibilidade própria da multiplicidade de seres e de todos os tipos que povoam o universo descontrolado na necessária terapia analítica literária. Livro de surpresas em suspense”, escreveu a presidenta da Academia Mato-Grossense de Letras (AML), Marília Beatriz de Figueiredo.

Este é o sétimo livro literário de Eduardo Mahon, que já publicou, também pela Carlini e Caniato Editorial, as seguintes obras: “Nevralgias”, “Doutor Funéreo e outros contos de morte”, “O cambista”, “Palavrazia”, “Meia Palavra Vasta” e “Palavra de Amolar”.

Eduardo Mahon nasceu no Rio de Janeiro e mora em Mato Grosso desde 1980. Articulista, polemista, advogado, professor de Criminologia, Direito Penal e Processual Penal, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ingressou na Academia Mato-grossense de Letras em 2007, ocupando a cadeira 11, cujo patrono é Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço.