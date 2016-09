Xvideos é o terceiro site mais visitado do mundo

TECHTUDO

De acordo com um levantamento feito pelo site ExtremeTech, o Xvideos é o maior site de vídeos pornôs do mundo, e também o terceiro mais visitados do mundo, atrás somente do Google e do Facebook.

A página recebe cerca de 4,4 bilhões de pageviews e 350 milhões de visitas únicas por mês, de acordo com as estatísticas do estudo.

Os números comprovam uma pesquisa anterior, que havia destacado que 30% do tráfego da Internet é relacionado à pornografia.

Alguns concorrentes do Xvideos também contam com estatísticas acima da média, quando se trata depageviews.

O PornHub, por exemplo, soma 2,5 bilhões por mês, enquanto o YouPorn tem 2,1 bilhões. Atrás deles, vêm ainda o Tube8, com 970 milhões, e o LiveJasmin, de 710 milhões.

Outro detalhe interessante da pesquisa revela o tempo médio de um usuário nestes sites:15 minutos.

Estima-se que 50 gigabytes de pornografia são enviados e recebidos pela web por segundo, que seria o equivalente a 10 DVDs de dupla-camada de filmes eróticos.