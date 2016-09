Blairo Maggi joga duro contra ministro da Coreia do Sul sobre abertura de mercado para carne

O GLOBO - LAURO JARDIM

Blairo Maggi (foto) jogou duro em uma reunião anteontem – quarta-feira – com vice-ministro da Agricultura da Coréia do Sul, Lee Jun-won. Motivo: a demora para a liberação da carne suína brasileira.

Disse Blairo:

— Vocês compram carne do Uruguai que tem pouco mais de 3,4 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Onde os coreanos vão vender mais carros Hyundai, Kia ou mais smarthphones e televisores Samsung ou LG? No Uruguai? Ou no Brasil? Então, abram o mercado para nós.