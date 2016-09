Cinco deputados federais de Mato Grosso votam pela cassação de Eduardo Cunha

MATO GROSSO MAIS

Será realizada no dia 12 de setembro, próxima segunda-feira, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a votação para a cassação ou não do mandato de deputado federal do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDBRJ).

Para que o parlamentar tenha o mandato cassado, é preciso que se tenha 257 votos, dos 513 deputados.

Em um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, cinco dos oito deputados federais de Mato Grosso disseram que vão votar pela cassação

São eles: Ságuas Moraes (PT), Nilson Leitão (PSDB), Adilton Sachetti (PSB), Fabio Garcia (PSB) e Valtenir Pereira (PMDB).

Dois deputados não foram encontrados pelo jornal para falar o voto.

São eles: José Augusto Curvo – Tampinha – (PSD) e Ezequiel Fonseca (PP).

Já o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), do mesmo partido de Cunha, segundo o jornal, não quis revelar o seu voto.