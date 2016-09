Julier Sebastião assume compromisso com estudantes de Cuiabá

DA REDAÇÃO

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz, Julier Sebastião da Silva, firmou compromisso com estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Após debate organizado por alunos do curso de Economia, ele se comprometeu a atender reivindicações que contemplarão toda a comunidade acadêmica e entorno do campus.

As reivindicações foram apresentadas por coordenadores do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e se referem à melhoria da segurança no entorno do campus, criação de uma linha de ônibus entre a UFMT e o Hospital Universitário, criação de uma creche nas proximidades da Universidade, apoio à captação de recursos para manutenção do Zoológico, isenção de ISSQN para jovens recém-formados para estimular o empreendedorismo e garantia de passe-livre para os alunos de pós-graduação.

“Nossa proposta é de inclusão de todos os segmentos que foram deixados de lado pelo poder público ao longo de 300 anos. Por isso, estamos abertos ao diálogo com a comunidade acadêmica”, afirmou Julier após receber a carta de reivindicações.

O candidato do PDT aproveitou o debate realizado na noite dessa sexta-feira (09) para apresentar propostas e detalhar o plano de governo da coligação “Ciuabá: Futuro e Inclusão”.

Entre os temas abordados estão a redução da tarifa do transporte público, manutenção do Passe-livre, municipalização dos serviços de saneamento e fornecimento de água, recriação das secretarias de Cultura, Esportes, Juventude e inclusão de minorias, entre outras.