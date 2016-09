DA REDAÇÃO

Na noite do impeachment, o Palácio do Planalto viveu uma situação inusitada. Uma mulher se deitou no chão do quarto andar, um acima do pavimento do gabinete do presidente Michel Temer, e teve os seios e os braços pintados. Era um ensaio da maquiadora e artista plástica Ana Siqueira, que pinta modelos com reproduções de Athos Bulcão. A informação é do jornal Estado de São Paulo. Veja a reportagem completa aqui com o vídeo.