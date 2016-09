Renato Santtana afirma que fazer promessas é coisa do passado

DA REDAÇÃO

Levar a mensagem. Esse é o principal objetivo na campanha do candidato ao cargo chefe do Executivo, Renato Santtana, do partido Rede Sustentabilidade, em Cuiabá.

“Estamos dialogando que é preciso mudar a política, a forma de administrar Cuiabá e todos devem participar. A Rede é um espaço para as pessoas participarem da política, da nova forma de se fazer política”, afirma.

Renato esteve na tarde desta quinta-feira (8), na região central da capital pedindo apoio nessa nova jornada. E comenta estar contente com o envolvimento do povo cuiabano.

“Esse é o nosso principal objetivo: levar a nossa mensagem. É gratificante ver tantas pessoas se envolvendo com o nosso partido. Os eleitores, o povo cuiabano, estão desacreditados com essa política antiga”.

E pontua o diferencial da Rede. “Nós da Rede não estamos fazendo promessas para a construção de novas obras e sim, dar continuidade naquilo que foi proposto e não foi concluído. Fazer promessas é coisa do passado, devemos trabalhar com a realidade dentro do possível”, diz.