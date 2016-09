Taques incentiva candidatos e reafirma confiança na eleição de Wilson

DA REDAÇÃO

“Não é só uma questão de fidelidade. Partido é importante, mas mais importante que qualquer partido político é a nossa cidade. Wilson Santos é o melhor candidato e não podemos entregar o Município para as pessoas que quebraram o Estado. Só eu sei o que estamos passando no Estado de Mato Grosso, e não quero que isso se repita em Cuiabá”.

A declaração é do governador Pedro Taques (PSDB) e foi feita na manhã desta sexta-feira (9), durante reunião com cerca de 120 candidatos a vereador da coligação “Dante de Oliveira”, que é formada por 12 partidos.

O encontro discutiu estratégias para intensificar o fortalecimento da candidatura de Wilson, com o envolvimento dos candidatos a vereador pela coligação e a militância.

Em seu discurso, o governador reafirmou sua preocupação com o futuro da capital mato-grossense: “Só eu sei o que estamos passando no comando do Estado, e não queremos que isso se repita em Cuiabá”.

Taques lembrou as restrições ocasionadas pela minireforma eleitoral e pediu mais empenho dos candidatos a vereador, não somente em suas campanhas, mas também na busca de votos para Wilson.

“Cada candidato tem um papel muito importante, na luta para vencermos as eleições. Sabemos das dificuldades, mas é preciso que todos se dediquem ao máximo para alcançarmos o objetivo de fazer o melhor para Cuiabá. Eu me coloco à disposição e quero pedir aos apoiadores que, nas reuniões, peçam votos para Wilson. Vamos ganhar essas eleições, não tenho dúvida disso”, declarou o governador.

Recentemente, Pedro Taques afirmou que a eleição de Wilson vai impedir que o grupo do PMDB assuma o controle da Prefeitura de Cuiabá e “deixe a Capital da mesma forma que deixou o Estado de Mato Grosso”.

Confiança

Em seu discurso, Wilson disse estar confiante e que este é o momento de o grupo mostrar seu comprometimento, sem medo de reações negativas, pois, segundo ele, esta é a hora de reverter o quadro político.

O candidato lembrou que a sua campanha tem sido propositiva e que pretende fazer uma administração responsável. “Quem tem boas propostas se sobressai e ganha a confiança do eleitor. Vamos nos unir como uma família e seguir em frente”, afirmou Wilson.