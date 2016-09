Wilson planeja reduzir gastos e atrair novos investidores para Cuiabá

DA REDAÇÃO

A crise deve ser combatida com medidas austeras, economia de gastos na máquina pública e uma forte política para atração de novos investidores. Essa linha de atuação é defendida pelo candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito, Wilson Santos (PSDB), como estratégia para maximizar o potencial de arrecadação dos cofres públicos.

“Precisamos estabelecer uma linha ainda mais ousada para contenção das despesas. Sabemos que a administração municipal já está fazendo o dever de casa, porque o prefeito Mauro Mendes imprimiu ações eficazes nesse sentido. E vamos dar continuidade a esse trabalho e fazer mais ajustes”, afirmou.

Wilson apontou um futuro promissor para a Capital mato-grossense em relação às possibilidades de atrair investimentos de empresas de grande porte. Para isso, como prefeito, ele pretende implementar um núcleo econômico estratégico, responsável por estudos e mapeamento de projetos que possibilitem mais progresso para a cidade.

“A geração de emprego e renda está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento econômico. Com investidores na cidade, criam-se mais oportunidades para nossa gente. E nessa engrenagem, o Município também conquista aumento da arrecadação, que será revertido em serviços para o cidadão”, disse.

Plano de Governo

Nessa linha, o candidato Wilson Santos destaca propostas do seu Plano de Governo, como a capacitação de microempreendedores; ampliação das ações do Centro de Atendimento aos microempreendedores sobre as linhas de crédito existente; promoção da formalização de microempreendedor individual (MEI); implantação de um programa de desenvolvimento da economia verde além de estimular a criação de empreendimentos de economia criativa e a reativação do Cuiabanco para micro financiamentos.