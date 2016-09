DA REDAÇÃO

No dia 11 de setembro de 2001, o mundo foi pego de surpresa com atentados terroristas em Nova York, nos Estados Unidos, que vitimaram quase 3 mil pessoas e iniciaram uma tensa guerra entre os norte-americanos e o grupo Al Qaeda, responsável pela ação e comandado por Osama bin Laden. Neste domingo (11/set.2016), o ataque completa 15 anos. Com Bol