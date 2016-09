Candidato a prefeito em Mato Grosso compra jingle por R$ 300 de Mc Bin Laden

FOLHA DE SÃO PAULO

“Ahn, ahn, ahn, ahn”. Do alto-falante do carro de som, sai a batida inconfundível do funk de maior sucesso do MC Bin Laden.

A abertura da música é semelhante à original, mas logo o “tá tranquilo, tá favorável” é trocado por “é 15, um, dois, três e tá confirmado”, repetido freneticamente até finalizar: “Maurício é o meu candidato”.

Maurício Benites (PMDB) é candidato a vereador em Comodoro, interior de Mato Grosso.

Pagou R$ 300 pelo jingle que contratou do compositor Paulo Henrique Machado, que vive em Leopoldina, interior de Minas Gerais. A reportagem é da Folha de São Paulo. Leia mais aqui.