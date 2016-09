‘Maluco’ invade buffet em Cuiabá e ameaça atirar em show da cantora Maria Rita

DA REDAÇÃO

A cantora Maria Rita, filha da Elis Regina, cancelou um show em Cuiabá neste sábado alegando falta de segurança no local.

Em um post feito em uma rede social, ela diz que um homem armado, ainda não identificado, teria ido horas antes do show começar no Buffet Alphaville Premium, no bairro Santa Marta, na Capital, e ameaçado várias pessoas.

O suspeito disse que se houvesse show que ele voltaria ao local para fazer disparos.

Por causa da tensão provocada pelas ameaças, Maria Rita resolveu cancelar o show.

Maria Rita faria o show “Samba da Maria” para Cuiabá! Segundo a empresa responsável, o evento contaria com um repertório cheio de sucessos da carreira da cantora e versões que marcaram a história do samba!

Veja o post abaixo feito pela cantora.