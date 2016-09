Mega-Sena acumula e vai a R$ 22 milhões; veja os números sorteados

UOL

Ninguém acertou os seis números do concurso 1.855 da Mega-Sena, sorteados este sábado (10) em Lagarto (SE). São eles: 06 – 10 – 15 – 24 – 38 – 39.

Com isso, o prêmio do próximo concurso, com sorteio na quarta (14), está estimado em R$ 22 milhões.

Segundo a Caixa, 55 apostas acertaram a quina, levando R$ 33.818,44. Os apostadores dos 4.074 jogos que contêm a quadra terão direito a R$ 652,22.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso. Um jogo simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 3,50.

A última vez em que o prêmio principal da Mega saiu foi no concurso 1.853, em que se sortearam as dezenas 01 – 02 – 34 – 39- 41 – 45.

Uma aposta de Brasília (DF) apresentou a sena e garantiu o prêmio de R$ 9.543.014,95.