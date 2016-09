Mendes proíbe que membros do PSB usem seu nome em apoio a Wilson Santos

DA REDAÇÃO

Uma mensagem postada, supostamente, pelo prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), coloca uma pá de cal em um possível apoio público à campanha do candidato à prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB).

A mensagem teria sido postada no grupo de whatsapp do PSB de Cuiabá na manhã deste domingo (11).

Mauro Mendes teria proibido que membros do PSB usem o seu nome, sem comunicação expressa e autorizada, no apoio ao candidato tucano.

Mendes estaria se referindo ao fato de que o candidato do PSDB teria sido contra a coligação do PSB do prefeito com os tucanos. Além de citar que Wilson Santos seria um crítico da sua gestão.

VEJA A POSTAGEM FEITA NO WHATSAPP