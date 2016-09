MPE apresenta a Taques proposta para regularização de repasse do duodécimo

DA REDAÇÃO

Nesta segunda-feira (12), às 8h30, o procurador-geral de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, apresentará ao Governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), minuta de Termo de Ajustamento de Conduta referente ao pagamento dos duodécimos em atraso.

O documento também será apresentado ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Cunha; ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, e ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antônio Joaquim, para respectiva assinatura.

A reunião ocorrerá na sede da Procuradoria Geral de Justiça. De acordo com Paulo Prado, a proposta inicial é de que 50% dos valores devidos possam ser quitados até o dia 30 de novembro deste ano.

E o restante dividido em seis parcelas iguais que deverão ser pagas a partir do mês de janeiro de 2017 até junho do mesmo ano. O total em atraso para todos os poderes e instituições autônomas é de R$ 298.850.411,71.

“Durante a reunião, pretendemos promover os ajustes necessários com a participação de todos os envolvidos. A nossa expectativa é de que possamos finalmente chegar ao consenso”, ressaltou.