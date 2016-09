“Alinhamento político pode ajudar setor de base florestal”, acredita Dorner

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner, acredita que o próximo chefe do Executivo municipal, tenha que dar atenção especial ao setor de base florestal.

Para iniciar a dar essa atenção ao setor, Roberto Dorner ressaltou que o próximo prefeito tenha que ter uma boa relação com o Governo do Estado, fato que não acontece hoje no município de Sinop.

“O governador Pedro Taques (PSDB) já deu diversas declarações que já tentou sentar com o prefeito da nossa cidade, porém ele não o recebe. Isso é ser egoísta e não se preocupar com a população”, declarou ele.

Durante reunião com diretores do Sindusmad, Dorner disse que o setor de base florestal precisa ser desenvolvido no que se refere à valorização. Sinop pode voltar a se tornar um pólo industrial madeireiro em Mato Grosso, porém precisa de ajuda do Poder Público.

O social-democrata também entende ser de extrema importância estabelecer e priorizar o Distrito industrial da cadeia produtiva da madeira em Sinop.

“Basta ter um apoio institucional da prefeitura nas demandas do setor para ele voltar a crescer. A atuação do prefeito é de grande valia no sentido de apoio político”, observou.

Um dos pedidos da diretoria do Sindusmad, é a transformação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) numa unidade descentralizada e autônoma para agregar um polo às demais indústrias para dar celeridade nas demandas.

“Esse é mais um pedido, que deixa evidente a necessidade de se ter um alinhamento político e bom relacionamento com o governo estadual. Vou lutar para ter essa unidade descentralizada”, declarou.

Reunião com entidades

Roberto Dorner participou também de uma sabatina com dezenas de entidades do município.

Na ocasião, ele falou, por exemplo, sobre a possibilidade de os resíduos sólidos poderem serem aproveitados em Sinop, dar transparência nos atos administrativos, coisa que não acontece hoje no município, melhorar a infraestrutura do aeroporto municipal, arborização do município e a possibilidade de voltar a potencializar o turismo local.