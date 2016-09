Gestão de Rosana Martinelli em Sinop será compartilhada com entidades

DA REDAÇÃO

“Eu estou com muita vontade e compromisso de trabalhar pelos sinopenses como prefeita. Para isso, nós teremos uma gestão compartilhada com as entidades representantes da sociedade”, afirmou Rosana Martinelli durante sabatina realizada na Associação Comercial e Empresarial de Sinop (Aces).

A candidata do PR que tem Gilson de Oliveira como candidato a vice-prefeito ainda falou sobre as propostas voltadas à gestão de recursos, educação, saúde, mobilidade urbana e comentou sobre empreendimentos previstos para a cidade, com a Usina Teles Pires que está em construção.

Quarenta minutos foram abertos para que Rosana respondesse às perguntas feitas pelas entidades. Respondendo a temas diversos, a candidata republicana lembrou estar sempre aberta ao dialogo com as entidades da cidade, citando exemplo de um abaixo-assinado relacionado à segurança pública, que levou à esfera estadual.

Segundo ela, a gestão compartilhada será o caminho mais certeiro para que o desenvolvimento de Sinop aconteça diante dos desafios da crise econômica e política nacional. “A gestão tem que ser compartilhada e controlada por pessoas competentes. Para fazer do pouco o muito. Trabalhar hoje com os recursos sendo enxutos, atender recomendações do Ministério Público e Justiça é um desafio. Mas, nos estamos preparados para atender as necessidades do povo”, disse Rosana ao ser questionada sobre a administração dos recursos federais e estaduais.

A candidata foi questionada sobre o possível aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em 2017 frente as necessidades de investimentos e afirmou não taxar ainda mais os empresários. “Falar em aumento de imposto nem pensar. Nós não temos condição de aumentar a taxação principalmente quando existe uma crise econômica nacional. Nossa proposta e trazer mais empresas para aumentarmos a arrecadação e ter um controle melhor das finanças de Sinop”.

Sobre a construção da empresa Teles Pires as entidades questionaram Rosana sobre os desafios à Sinop frente às consequências sociais e ambientes provocadas pelo empreendimento. A candidata disse haver varias condicionantes previstas em contrato, como projeto para a Gleba Mercedes e a revitalização do Parque Florestal. Rosana afirmou que haverá fiscalização por parte da Prefeitura para que o contrato seja atendido e os problemas que possam surgir sejam solucionados por meio de programas específicos na educação, saúde e assistência social.

Para o setor da educação a proposta é ampliar o número de creches, aumentar a segurança e qualificar e valorizar os servidores e incentivar ainda mais a qualidade do ensino. Em 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Sinop era de 4,6, saltando para 5,6 em 2015. Estes números são maiores do que a média nacional, sendo que em 2007 era 4 e passou para 5,4. Rosana explicou que os investimentos realizados de forma continua nas escolas e recursos humanos colaborou para o resultado positivo.

O assunto mobilidade urbana e transporte público também foram questionados. Rosana disse que o planejamento e essencial neste processo e sera necessário pensar Sinop para 30 anos. Ela disse que o Plano de Mobilidade Urbana este pronto e aponta para mudanças, como a construção de travessias para trânsito de pedestres na BR-163, por exemplo. A separação de partes da cidade impede a livre circulação de pessoas com segurança. A implantação de semáforos e a ampliação da frota de ônibus são ações que também ganharam espaço na melhoria da mobilidade.

Projeto Praça Ativa esta no Plano de Governo de Rosana e tem objetivo de revitalizar as praças e espaços voltados ao lazer nos bairros. “Temos um clima propicio a pratica esportiva e vamos intensificar as parcerias para oferecer novas atividades”.

A candidata republicana ainda respondeu a questionamentos sobre saúde, segurança e aeroporto. O encontro contou com a participação de mais de 20 entidades de setores diversos da sociedade.