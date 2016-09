Guilherme Maluf questiona posicionamento de Mauro Mendes nas eleições de Cuiabá

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf (PSDB), acredita que o prefeito Mauro Mendes (PSB) coloca o futuro político em jogo ao se esquivar de declarar apoio ao candidato Wilson Santos (PSDB), escolhido pelo grupo para substituí-lo no pleito em Cuiabá. Segundo o deputado, a cúpula do PSDB irá analisar se o posicionamento do prefeito representa só ele ou mais alguém do PSB. “Acredito que é uma ação pessoal e no meu entendimento não tem sentido. Ele coloca o partido dele, indica o vice e agora, diz que não participa?”, indaga Maluf. Com Gazeta Digital