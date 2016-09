Julier Sebastião visita Santa Izabel e defende regularização fundiária

DA REDAÇÃO

O candidato do PDT à Prefeitura Municipal e ex-juiz, Julier Sebastião da Silva, visitou o bairro Santa Izabel, onde conversou com moradores e detalhou propostas da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”. Ele também reafirmou compromisso com a regularização fundiária e segurança pública.

Julier foi ao Santa Izabel nesse sábado (10), acompanhado da candidata a vice-prefeita Jusci Ribeiro (PT) e outros aliados da coligação. Um dos temas abordados com a população foi o projeto “Terreno Legal”, que representará a regularização fundiária de diversos bairros.

“Isso representará maior segurança jurídica e mais dignidade a milhares de famílias da nossa cidade”, afirma Julier. Em relação à segurança pública, a proposta prevê a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, além da implantação de serviços oficiais para ocupações de espaços públicos e mais iluminação pública.

Com 40 anos de fundação, o bairro Santa Izabel é símbolo da questão fundiária na Capital. Isso porque a ocupação da área localizada na região Oeste ainda é objeto de disputa judicial com os antigos proprietários da região, que conta com 139,52 hectares e mais de 10 mil pessoas.

De acordo com dados oficiais, Cuiabá possui 115 bairros oficialmente reconhecidos em lei, sendo que 40% decorrem de ocupações sem apoio do poder público, o que faz com que mais de 150 mil lotes ainda não tenham documentação. Isso dificulta aos proprietários negociarem os bens ou darem como garantia em transações comerciais.