Mato Grosso já registra mais de 26 mil casos de dengue, diz Secretaria de Sáude

Mato Grosso já registrou 26.075 casos de dengue em 2016. Nos primeiros oito meses de 2015, foram 23.067 notificações, o que representa um aumento de 13%.

Diante do aumento no número de casos notificados, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforça o alerta para intensificar as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

Em relação ao zika vírus, são 24.309 casos suspeitos no Estado este ano. Devido à incidência, Mato Grosso está com risco alarmante, com 744 casos por 100 mil habitantes.

No mês de agosto, 12 municípios notificaram a doença e a maior incidência foi registrada em Ipiranga do Norte e em Ribeirão Cascalheira.

Em 2016 já foram registrados 1.396 casos suspeitos de febre chikungunya, o que representa uma incidência de 43 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Para reduzir os impactos causados pelo mosquito Aedes aegypti, a SES alerta os municípios para que mantenham a rede atenta para o diagnóstico precoce da doença e o manejo correto para que mortes sejam evitadas.

Além disso, devem ser desenvolvidas ações de mobilização, inspeções domiciliares para eliminação de criadouros, atividades educativas para orientar a população sobre como evitar focos do vetor e também aplicação de inseticida para eliminação de insetos adultos.

A SES também alerta a população para combater o mosquito. O Estado monitora semanalmente a progressão dos casos e orienta os municípios nas ações, mas 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências.