Procurador tem 23%; Emanuel 21% e Wilson 19,5%

O estudo mais recente sobre o cenário eleitoral em Cuiabá, realizado pelo Voice Pesquisas, mostra um quadro de empate técnico entre os três primeiros candidatos.

O procurador Mauro (PSOL) lidera o cenário com 23% das intenções de voto, na modalidade estimulada.

Em seguida está o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB), com 21%. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito Wilson Santos (PSDB), com 19,5%.

Na sequência estão os candidatos Julier Sebastião (PDT), com 4,2%; Serys Marli (PRB), com 2%; e Renato Santtana (REDE), com 0,7%.

Os eleitores indecisos somaram 20,8%. O votos em nulo somaram 7,2% e 1,7% não respondeu.

O Voice Pesquisas ouviu 600 eleitores em Cuiabá, entre os últimos dias 8, 9 e 10 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi contratado pelo instituto Voice, com recursos próprios, e está registrado no TRE-MT sob o nº MT-06299/2016.

Voto espontâneo

Na modalidade espontânea, quando o pesquisador apenas pergunta em quem o eleitor irá votar, sem apresentar uma relação de nomes, o resultado foi o seguinte: Procurador Mauro, com 18%; Emanuel Pinheiro, com 16,5%; e Wilson Santos, com 15,5%.

Em seguida aparece Julier Sebastião (PDT), com 2,5%; Serys Marli, com 1,2%. e Renato Santtana, com 0,2%.

Os eleitores indecisos totalizaram 40,3%; os nulos, 5,3% (e 0,5% não respondeu).

O Voice também mediu a rejeição dos candidatos, assim como fez simulações de segundo turno. Os resultados serão divulgados pelo MidiaNews.

Confira os gráficos: