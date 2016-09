Renato assina termo do Programa Cidades Sustentáveis

DA REDAÇÃO

Zelar pelo meio ambiente e buscar fontes de energias renováveis por meio da tecnologia. Esses são um dos comprometimentos do candidato à prefeitura da capital, Renato Santtana, da Rede.

Com isso, Renato assinou o termo de compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis, uma realização conjunta da Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos.

Segundo dados da Organizações das Nações Unidas (ONU), entre 2007 e 2050, o número de habitantes nas cidades do planeta terá um aumento de 3,1 bilhões de pessoas.

Esta migração trará consigo uma carga cada vez maior sobre a infraestrutura, os serviços governamentais, os recursos naturais, o clima e muitos outros aspectos fundamentais para a qualidade de vida nas áreas urbanas.

Nesse viés, Renato comenta que Cuiabá irá completar 300 anos e com problemas primários como falhas nas políticas habitacionais; para o meio ambiente e resíduos sólidos; segurança pública, mobilidade urbana, saúde e afins.

“É inadmissível essa situação. Temos tantas ferramentas em nossas mãos e com baixo custo que poderiam solucionar problemas como saneamento básico de qualidade, recuperando o meio ambiente e o Rio Cuiabá, por exemplo. Em nosso governo, uma das prioridades é implementar o inventário de carbono para sanar este problema. É viável, os custos são baixos e eficientes”.

Renato explica que o principal objetivo do Programa Cidades Sustentáveis é sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.

“Cuiabá carregava o título de cidade-verde. Hoje ninguém mais se lembra desse nome porque quase não temos verde na região. O que enxergamos são obras e mais obras inacabadas. Canteiros que antes eram repletos de árvores e flores, agora só têm máquinas e entulhos. Para superar esses desafios é necessário o envolvimento dos cidadãos, governo, organizações sociais e empresas”, afirma.

E explica que abraçou o programa com objetivo de transformar Cuiabá. “A causa é nobre, necessária e importante não só para nossa geração como as futuras. As atitudes de hoje refletem nas consequências de amanhã. Gostaria de convidar os outros candidatos à prefeitura da capital a darem um pouco mais de atenção no meio ambiente. Não vejo nenhum deles assumindo compromissos sustentáveis com a população”.

O Programa Cidades Sustentáveis oferece uma série de ferramentas, como uma agenda para a sustentabilidade das cidades, que aborda as diferentes áreas da gestão pública, indicadores e casos de boas práticas com referências nacionais e internacionais.