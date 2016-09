Taques vai a Brasília cobrar FEX e participar da posse da nova presidente do STF

DA REDAÇÃO

O Governador Pedro Taques participa nesta segunda-feira (12.09) da posse da ministra Carmén Lúcia Antunes Rocha, nova presidente do Supremo Tribunal Federal.

Além da presidência, que terá duração de dois anos, ela também chefiará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O vice-presidente do STF será o ministro José Antônio Dias Toffoli.

Na terça-feira (13.09), Taques participa de reunião com a ministra, na sala da Presidência do STF, a partir das 09 horas. A reunião foi intermediada pelo presidente do Consórcio Brasil Central e governador de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Junior.