Wilson Santos anuncia projetos para ampliar atendimento a idosos

DA REDAÇÃO

O candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), assumiu o compromisso de aperfeiçoar os serviços voltados para o atendimento a idosos. A proposta foi tema do programa eleitoral do tucano neste sábado (10).

A ação, segundo ele, terá como bases uma gestão mais humana, igualitária e políticas públicas que atendam a todas as demandas da administração municipal.

Wilson afirmou que, se eleito, a capital contará com um novo Centro de Convivência para Idosos (CCI) na região Oeste, um Centro Dia para Idosos que funcionará em tempo integral, além de investir na capacitação e ampliação de equipes multidisciplinares para o atendimento a este público.

Recentemente, o candidato realizou visitas ao Centro de Convivência de Idoso (CCI) “Maria Ignês França Auad”, no bairro CPA III. Conforme o Plano de Governo, o Centro Dia contará com sala de descanso, auditório, refeitório, sala de ginástica e de terapia ocupacional.

“Pretendemos cumprir o Estatuto do Idoso na íntegra. Falta um Centro de Convivência dos Idosos na região Oeste e queremos implantá-lo, assim como o Centro Dia, onde o idoso possa passar o dia todo, acompanhado por cuidadores e, ao final do dia, retornar para sua casa. A população vem aumentando a longevidade. Pensando nisso, queremos levar mais médicos para os PSFs com perfil de geriatra, e mais 30 novas equipes para diagnosticar hipertensos, cardíacos e garantir mais qualidade de vida para eles”, explicou.

O Centro de Convivência Maria Ignês França Auad tem 438 idosos cadastrados e atende cerca de 100 por dia. Eles participam de atividades recreativas, alfabetização, informática, bailes, hidroginástica e artesanato, além de receberem alimentação balanceada, atendimento de assistentes sociais, enfermeiros e fisioterapeutas. O CCI foi criado por meio de uma emenda parlamentar de Wilson apresentada na gestão do ex-prefeito Roberto França.

“Aqui eu venho de segunda a sábado. A gente vem estudar, conversar. Eu não ganhei aula quando era nova, mas, agora, a gente estuda um pouco. Tem aula de pintura, de costura. Sinto-me feliz, graças à Deus”, disse a aposentada Alípia da Cunha Brito.

Ao todo, foram investidos R$ 400 mil. No Município, há também outros três centros de convivência, localizados nos bairros Altos do Coxipó, Porto e Novo Horizonte.Atualmente, os Centros de Convivência funcionam apenas no período matutino.

“Eles são muito bons, atendem a gente muito bem. É um dia que a gente passa com prazer. Até na saúde, eu acho que me sinto melhor aqui. Tomara que Wilson ganhe e continue ajudando a gente”, disse Vicente Paulo Fritz Ferreira, frequentador do Centro de Convivência.

“Wilson já foi um bom prefeito para Cuiabá e tenho certeza que continuará sendo. Ele sempre cuidou dos idosos e terá a oportunidade de melhorar em cada particularidade da cidade”, disse o aposentado José Geraldo Ferreira.

O presidente do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Jerônimo Urei, falou sobre a importância de se ter um projeto voltado para a melhor idade em período integral, e também da necessidade de parcerias.

“Precisamos trabalhar uma instituição de longa permanência para o Município de Cuiabá. O Centro Dia é uma espécie de creche, onde o idoso poderá chegar de manhã e sair à tarde. E, sem uma parceria do Governo do Estado, que é fundamental, nós não conseguimos fazer com que essas unidades aconteçam. O Wilson é essa pessoa que vai dar continuidade ao que nós já fizemos nesses quatro anos dentro do Governo Mauro Mendes”, disse Jerônimo.