Acusado de roubar gado, funcionário é suspeito de matar procuradores em MT

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil prendeu um homem suspeito do desaparecimento de dois procuradores, um do Distrito Federal e outro do Rio de Janeiro, que deixaram de dar notícias a família desde o último domingo (11.09), no município de Vila Rica (1.259 km a Nordeste).

O suspeito é funcionário da fazenda de propriedade das vítimas, o procurador aposentado do Distrito Federal, Saint Clair Martins Souto, e seu filho Saint Clair Martins Souto Filho, procurador do Estado do Rio de Janeiro.

O funcionário foi preso no município de Colinas do Tocantins (TO), pela Polícia Civil daquele estado, depois de solicitação de apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia da Polícia Civil de Vila Rica.

Em interrogatório, o suspeito revelou que teria matado as vítimas e enterrado os corpos em uma região, próxima à fazenda, que fica 90 quilômetros da zona urbana de Vila Rica.

A Polícia Civil de Mato Grosso irá realizar buscas para confirmar a morte com a localização dos corpos.

Segundo o suspeito, as vítimas teriam descoberto que ele estaria desviando gado da propriedade.

O delegado do GCCO, Diogo Santana, que está com uma equipe policial em Vila Rica, e o delegado Gutemberg de Lucena, estão à frente das investigações.

O nome do suspeito não foi informado. Ele será recambiado do Tocantins para Vila Rica.

A investigação conta com suporte da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPaer).