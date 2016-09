Câmeras fotográficas avaliadas em R$ 40 mil são recuperadas pela polícia

DA REDAÇÃO

Inserida em ações intensivas de combate à criminalidade na Capital, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Cuiabá, recuperou no sábado (10) produtos eletrônicos com valor estimado em RS 40 mil.

O material, composto por câmeras fotográficas e lentes profissionais, constava com registro de roubo ocorrido na semana passada (09.09), data em que foi lavrado o Boletim de Ocorrência.

Em investigações conduzidas pela especializada, os policiais civis reuniram informações do possível autor do fato. Em diligência na região do Pascoal Ramos foi realizada abordagem ao suspeito, T. C. da S., que confessou a autoria do furto e em seguida indicou o local onde a mercadoria estaria escondida.

O suspeito será indiciado por furto qualificado. O delegado de polícia à frente do caso, Marcel Gomes de Oliveira conta que a vítima já estava sem esperanças em recuperar seu equipamento.

“Assim que localizamos os bens da vítima, entramos em contato com a mesma e podemos perceber sua emoção em reaver os seus bens”.