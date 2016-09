Dalton quer entidades parceiras na elaboração e aplicação de orçamento

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop, Dalton Martini (PP), afirmou a representantes de pelo menos 23 entidades da sociedade civil organizada que vai reestruturar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sinop (Codesin) e que, em sua gestão, terá a União das Entidades da cidade (UNESIN) como parceira. Ela vai atuar na formulação de políticas de desenvolvimento econômico.

Dalton vai envolver a UNESIN na construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas e prioridades para os exercícios financeiros de cada ano e quer a União decidindo, em conjunto com o Executivo, em quais áreas/ações devem ser aplicados recursos do orçamento municipal.

Dalton fez um chamamento a cada um dos segmentos que compõem a União das Entidades de Sinop.

“Ninguém consegue administrar um município deste tamanho sendo ele um prefeito que não saia do gabinete para conversar com as pessoas. Temos que ter o conselho trabalhando junto, reunindo-se com o prefeito ao menos uma vez por mês e mostrando as ideias, trabalhando e, é logico, com liberdade, autonomia”.

A frase de Dalton também faz referência ao Codesin, conselho com caráter deliberativo e consultivo, criado em 2009. Segundo o progressista, o Conselho de Desenvolvimento nasceu com a finalidade de orientar o desenvolvimento econômico local, mas perdeu espaço dentro do Executivo Municipal.

“Engessaram o conselho e tiraram dele a autonomia. Temos que ter um conselho forte, pois nenhum prefeito pode ser prefeito sozinho”, defendeu Dalton. De acordo com a lei que instituiu a criação do conselho, o Codesin é vinculado à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Entre suas atribuições está a gerência do Fundo de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Turístico, estabelecendo os programas prioritários para aplicação de seus recursos.

De acordo com a lei, o Codesin deveria atuar na formulação das políticas de desenvolvimento econômico da cidade, bem como estabelecer diretrizes com vistas à geração de emprego; manter intercâmbio permanente com outros conselhos e instituições federais, estaduais e municipais; promover estudos e discussões acerca de identificação das potencialidades e vocação da economia do município.

“O Conselho terá meu total e irrestrito apoio. Temos que tê-lo junto, trabalhando e falando o que precisa ser feito. É assim que Sinop vai crescer”, comprometeu-se.

Dalton participou, na sexta-feira (09), de uma sabatina realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Sinop (ACES).