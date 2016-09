Pesquisa confirma queda de Rosana e ascensão de Roberto Dorner

DA REDAÇÃO

Pesquisa divulgada pelo Instituto Mark, em parceria com o Folhamax, demonstrou a queda de Rosana Martinelli (PR) e crescida de Roberto Dorner.

No dia 20 de agosto, Rosana Martinelli aparecia com 53% de votos, na pesquisa Mark, caiu para 47%. Roberto Dorner subiu de 15,9% para 22,8%. O terceiro colocado, Dalton Martini, também caiu de 9,3% para 6,6%.

Na semana passada, o juiz eleitoral João Guerra chegou a suspender a divulgação dessa pesquisa, por entender haver irregularidade no registro. De acordo com o juiz, na análise dos documentos do registro da pesquisa, “não se observou que a Mark tenha feito menção à fonte pública”.

Questionado sobre o resultado da pesquisa, Roberto Dorner lembrou que ela foi feita no dia 2 de setembro, há 11 dias, e disse acreditar que neste momento a diferença já deve ter caído ainda mais.

“Essa pesquisa é antiga, e confirma o que estávamos vendo nas ruas, o nosso crescimento. Tenho certeza, inclusive, que ela não reflete mais o quadro atual, e que já estamos muito próximos da Rosana”, afirmou o social-democrata.

Na modalidade espontânea, quando o eleitor revela diretamente em quem pretende votar sem ter nenhuma relação de candidatos em mãos, a republicana Rosana Martinelli tem 33,5%.

Roberto Dorner sobe novamente, pulando de 5,8% para 15,9%. O terceiro colocado é o vereador Dalton Martini com 5,1%. Votos brancos e nulos somaram 7,2% e não souberam ou não responderam 39,3%.