TV Assembleia Legislativa vai transmitir debate da OAB com candidatos, ao vivo

DA REDAÇÃO

A TV Assembleia (canal 30 analógico e 30.2 digital; 330.2 Sky HD regional , TVs a cabo 16 Sim TV e canal 10 Net TV) e a Rádio Assembleia (89,5 FM) vão transmitir, ao vivo, o debate que será promovido, hoje (13.09) a partir das 20 horas, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) com os seis candidatos à prefeitura de Cuiabá.

De acordo com o superintendente da TVAL, Wanderley Oliveira, “é a primeira vez, no país, que uma TV pública firma essa parceria para a transmissão do debate da OAB, que já é tradicional em vários estados”.

A novidade amplia o acesso do cidadão ao conhecimento das propostas e programas dos candidatos, uma vez que esse debate era referência para o segmento do direito e passa agora a ser acessível a todo cidadão, possibilitando ao público conhecer ainda mais seus candidatos.

Disputam o Palácio Alencastro, Emanuel Pinheiro (PMDB), Julier Sebastião da Silva (PDT), Mauro César Lara de Barros (PSOL), Renato Santtana (Rede), Serys Slhessarenko (PRB) e Wilson Santos (PSDB). Todos confirmaram presença ao debate, de acordo com a assessoria da OAB.

Eles poderão apresentar as propostas de campanha e devem falar sobre os problemas de Cuiabá. No local, o debate será aberto para advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB-MT que se credenciaram na sede da entidade nos dias 5 e 6 de setembro.

O debate acontecerá na sede da OAB-MT, no Centro Político Administrativo, a partir das 20h. Os participantes devem chegar à sede da OAB-MT a partir das 19h e se inscrever para fazer perguntas. Às 19h45 haverá o sorteio de seis nomes que terão o direito de fazer a pergunta diretamente a um dos candidatos.

O presidente da OAB-MT também fará uma pergunta que será respondida por todos os candidatos à prefeitura de Cuiabá. O debate terá quatro blocos.

A iniciativa é mais uma ação da campanha “Voto não tem preço, tem consequência”, lançada pela OAB-MT no dia 25 de agosto, junto com o aplicativo idealizado pela entidade “Eleitor Fiscal”, que permite o sigilo em denúncias, diferente do modelo Pardal, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT). A campanha da OAB-MT tem como objetivo atuar no combate à prática do caixa 2.

RÁDIO AL

Além de cobrir o debate na OAB hoje, a partir de amanhã (14.09), até quarta-feira (21) exceto sábado e domingo, a Rádio Assembleia inicia uma rodada de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. A série será transmitida ao vivo, sempre às 9h, durante a programação da Manhã 89,5, e terá 30 minutos de duração sem intervalos. As entrevistas também serão transmitidas ao vivo pelo site radio.al.mt.gov.br e Facebook Live. Para assistir é só acessar a página da Assembleia Legislativa no Facebook, a partir das 9h. (https://www.facebook.com/pages/ALMT/995798783861572?fref=ts )

Os seis candidatos a assumir o Palácio Alencastro já confirmaram a presença no programa da Rádio AL. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado no dia 1° de setembro, na Rádio Assembleia, com a presença de assessores de quatro dos seis candidatos. Pelo sorteio, no dia 14, candidato Procurador Mauro (PSOL) abre a série de entrevistas; na quinta-feira (15) é a vez da candidata Serys Slhessarenko (PTB); na sexta-feira (16), o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) encerra a semana. Segunda-feira (19), a rodada volta a ser transmitida com a entrevista de Julier (PDT); na terça-feira, Wilson Santos (PSDB) participa, e na quarta-feira (21), Renato Santtana (Rede) fecha o ciclo.

Todos os candidatos terão 30 minutos de transmissão corridos, a contar do início da resposta à primeira pergunta. Os questionamentos serão feitos pelos apresentadores da Rádio Assembleia: Lucky Marlon, Cleber Dias e Bruno Pini, e vão abordar assuntos como plano de governo, biografia do entrevistado, temas sensíveis e relevantes à população cuiabana e o exercício do cargo de prefeito.