Vídeo mostra abordagem da Polícia Rodoviária Federal no deputado estadual Mauro Savi

Reportagem do SBT Comunidade mostra abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal no deputado estadual Mauro Savi (PSB).

NOTA DO DEPUTADO

Sobre a abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (12), o deputado estadual Mauro Savi (PSB) esclarece que o valor apreendido, no total de R$ 24,150 mil, possui origem lícita e que não seria utilizado em campanha eleitoral. O parlamentar apresentou extrato bancário da sua conta corrente, datado do dia 05 de setembro, no qual consta o saque. Em relação ao material de campanha do candidato à reeleição, Dilceu Rossato (PSB), o deputado apresentou nota fiscal que comprova a regularidade dos mesmos e que as despesas foram pagas pela própria campanha. Diante disso, o parlamentar sequer foi ouvido pelo delegado da Polícia Federal, Gabriel Costa de Jesus. Mauro Savi, por meio de seus advogados, requereu a restituição do dinheiro e do material de campanha.