Emenda de Maluf viabiliza compra de equipamentos para hospital de Ribeirãozinho

DA REDAÇÃO

O Hospital Nossa Senhora da Abadia, localizado no município de Ribeirãozinho, já recebeu os novos equipamentos e mobiliários que foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf.

Os recursos para aquisição dos equipamentos, no valor total de R$ 70 mil, foram liberados pelo Governo do Estado em junho deste ano e os equipamentos foram entregues há cerca de 15 dias.

A contribuição do deputado possibilitou a substituição de todos os 15 leitos do hospital, além de materiais essenciais à manutenção de suas atividades. Ao todo, foram adquiridas 15 camas fawler, 15 poltronas hospitalares reclináveis, 10 escadas inox, 6 mesas MDF, 5 suportes de soro de aço inoxidável , 4 longarinas (cadeiras) com 4 lugares cada, e 2 cadeiras de roda para banho.

O prefeito de Ribeirãozinho, Aparecido Marques Moreira, conhecido como “Marcos”, agradeceu Guilherme Maluf pela destinação dos recursos e afirmou que os novos equipamentos irão beneficiar não só os moradores de Ribeirãozinho, mas também de regiões próximas e até mesmo do estado de Goiás, que buscam atendimento no hospital.

“Os equipamentos que havia no hospital eram bem antigos e não ofereciam o conforto necessário aos pacientes que estão em recuperação. Como prefeito, eu agradeço em nome de toda a população de Ribeirãozinho ao deputado Maluf por ter atendido a nossa demanda. Desde que tomou conhecimento das dificuldades enfrentadas pelo município, ele se comprometeu a nos ajudar e cumpriu com sua palavra”, declarou.

Segundo o prefeito, embora o município conte oficialmente com uma população de 2,5 mil habitantes, a demanda recebida no hospital é bem maior. Isso acontece devido à existência de assentamentos localizados na fronteira com o estado de Goiás.

Além disso, o município possui duas grandes subestações de energia, que, em época de reforma e manutenção, recebem centenas de trabalhadores.

“O nosso município é jovem, possui apenas 24 anos de emancipação, então nós precisamos muito do olhar dos nossos parlamentares”, ressaltou Aparecido Marques.

Médico por formação, o deputado Guilherme Maluf recebeu com satisfação a notícia da chegada dos novos equipamentos e justificou a destinação dos recursos para Ribeirãozinho.

“Apresentei essa emenda porque conheço a necessidade do município e espero que a aquisição desses novos equipamentos contribua para a melhoria dos atendimentos aos cidadãos”, afirmou.

Emendas para Saúde

Nos anos de 2015 e 2016, o deputado Guilherme Maluf destinou quase R$ 1 milhão em emendas para a área da Saúde.

Deste total, R$ 511,6 mil são para reforma da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e R$ 170 mil para ampliação e reforma do centro cirúrgico do hospital municipal de Paranatinga.

Para investimento na ala pediátrica do Pronto-Socorro de Cuiabá serão destinados R$ 100 mil e mais R$ 60 mil serão investidos na compra de um carro para hemodiálise para o município de Jauru.