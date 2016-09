Governador confirma estudo para reduzir horário de expediente do servidor público

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) confirmou nesta quarta-feira (14.09) que o Estado estuda a redução do horário de expediente das secretarias e repartições públicas do Governo. O chefe do Executivo Estadual afirmou que a medida poderá ser adotada para economizar recursos com o custeio da máquina pública.

Segundo o governador, dois cenários foram propostos pela equipe técnica do Governo do Estado.

O primeiro com expediente entre 13h30 e 19h e um segundo que seria entre 12h e 18h30. Taques afirma que os gastos com energia elétrica e água seriam reduzidos.

No entanto, apesar da possível mudança no horário de expediente, o salário dos servidores públicos não sofreria redução, uma vez que a Constituição Federal não permite a irredutibilidade dos salários.

“Nós estamos estudando a mudança de horário dos servidores, mas não haverá redução de salário. É preciso deixar claro também que não haverá demissão de servidores. Quem diz que vamos demitir servidores está mentindo”, afirmou.

Corte de despesas

As medidas previstas no Decreto 675 continuam em vigor. Com isso, todas as unidades orçamentárias ficam afetadas.

O Decreto prevê o pagamento somente daquilo que for essencial para o funcionamento das secretarias e órgãos.

Além disso, o Decreto determinou economia em gastos com luz, água, telefonia, serviços e aluguéis.