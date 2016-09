Homem revela detalhes do assassinato de pai e filho em fazenda de MT; ASSISTA

MATO GROSSO MAIS

O homem acusado de matar dois procuradores na cidade de Vila Rica (1.200 Km de Cuiabá) revelou, em detalhes, como matou o pai e o filho na fazenda de propriedade das vítimas.

O suspeito é funcionário da fazenda de propriedade das vítimas, o procurador aposentado do Distrito Federal, Saint Clair Martins Souto, e seu filho Saint Clair Martins Souto Filho, procurador do Estado do Rio de Janeiro.

O funcionário, identificado por José Bonfim Alves Santana, foi preso no município de Colinas do Tocantins (TO), pela Polícia Civil daquele estado, depois de solicitação de apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia da Polícia Civil de Vila Rica.

Em interrogatório, o suspeito revelou que teria matado as vítimas e enterrado os corpos em uma região, próxima à fazenda, que fica 90 quilômetros da zona urbana de Vila Rica.

A Polícia Civil de Mato Grosso irá realizar buscas para confirmar a morte com a localização dos corpos.

Segundo o suspeito, as vítimas teriam descoberto que ele estaria desviando gado da propriedade. Com assessoria.