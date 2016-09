MPF denuncia Lula, Marisa e mais seis na Lava Jato

G1

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta quarta-feira (14) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato.

O motivo da denúncia ainda não foi divulgado. Caberá à Justiça decidir se os denunciados se tornarão réus.

Veja quem foi denunciado

Luiz Inácio Lula da Silva – ex-presidente

Marisa Letícia – mulher de Lula

Léo Pinheiro – ex-presidente da OAS

Paulo Gordilho – arquiteto e ex-executivo da OAS

Paulo Okamotto – presidente do Instituto Lula

Agenor Franklin Magalhães Medeiros – ex-executivo da OAS

Fábio Hori Yonamine – ex-presidente da OAS Investimentos

Roberto Moreira Ferreira – ligado à OAS

O advogado Edward de Carvalho, que defende Léo Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, não vai se manifestar.

Da mesma forma, o advogado Cal Garcia, que faz a defesa de Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira, também não vai comentar a denúncia.

Indiciamento

Em agosto deste ano, a Polícia Federal (PF) indiciou Lula, Marisa Letícia, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o arquiteto Paulo Gordilho e o presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto por crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

Os cinco foram investigados por supostas irregularidades na aquisição e na reforma de um apartamento triplex do Edifício Solaris, no Guarujá, no litoral de São Paulo, e no depósito de bens do ex-presidente.

De acordo com o indiciamento, a OAS pagou por cinco anos (entre 2011 e 2016) R$ 21,5 mil mensais para que bens do ex-presidente ficassem guardados em depósito da empresa Granero.

Os pagamentos totalizam R$ 1,3 milhão. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o montante corresponde a vantagens indevidas pagas pela Construtora OAS em benefício de Lula.

Na ocasião, o advogado do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Cristiano Zanin Martins, afirmou que o relatório da Polícia Federal “tem caráter e conotação políticos e é, de fato, peça de ficção”.

O Instituto Lula e a defesa de Paulo Okamotto informaram que, como não tiveram acesso aos detalhes do indiciamento, não tinham como se pronunciar.

Por meio do Instituto Lula, o ex-presidente reiterou que não é proprietário de nenhum imóvel no Guarujá.