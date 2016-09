Polícia Federal de Mato Grosso investiga desvio de R$ 115 mil de programa social da União

DA REDAÇÃO

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (13/9) dois mandados de busca e a apreensão nos municípios de Santo Antônio do Leste (MT) e Primavera do Leste (MT), distantes respectivamente 372 km e 244 km da capital.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças (MT) no interesse de investigação policial que apura o desvio de cerca de R$ 115 mil do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A investigação também apura a concentração de lotes do Projeto de Assentamento Noidorinho Vitória, em Campinápolis (MT), município a 350 km de Cuiabá.

Três pessoas foram indiciadas. A Justiça Federal ainda decretou o sequestro dos valores desviados.