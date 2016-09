Presidente do PMDB diz que Mauro Mendes e Virgínia vão votar em Emanuel Pinheiro

MATO GROSSO MAIS

O presidente municipal do PMDB de Cuiabá, Clóvis Cardoso, em entrevista com Mato Grosso Mais, disse que acredita que o prefeito Mauro Mendes (PSB) e a mulher dele, Virgínia Mendes, vão votar no candidato do PMDB à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB).

“Pelas declarações dele e dela que a gente tem visto eu acredito que devam votar em Emanuel Pinheiro (PMDB)”, comentou.

O prefeito Mauro Mendes ainda não declarou apoio à candidatura do candidato do grupo, Wilson Santos (PSDB).

Uma polêmica nos últimos dias acabou envolvendo o prefeito por causa de declarações feitas pela primeira-dama, Virgínia Mendes, em sua página pessoal no Facebook.

Por causa das declarações feitas contra a campanha de Wilson Santos, o PSB entrou em ebulição e o partido segue praticamente rachado, já que Mauro Mendes, em nota, no whatsapp do grupo do PSB, proibiu qualquer membro da legenda de usar seu nome em apoio ao tucano.