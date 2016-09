PSDB de Sorriso nega que tenha orquestrado abordagem da PRF contra Mauro Savi

DA REDAÇÃO

A coligação “A hora é agora”, que tem Ari Lafin (PSDB) como candidato a prefeito de Sorriso, negou qualquer tipo influência na abordagem e detenção do deputado estadual Mauro Savi (PSB) pela Polícia Rodoviária Federal na última segunda-feira.

O parlamentar foi abordado com R$ 24 mil e material de campanha. Ouvido pela PRF, ele comprovou a origem do dinheiro e do material. Em entrevista à imprensa, ele disse que houve abuso de autoridade dos policiais e atribuiu a ação a grupos adversários.