Supremo Tribunal Federal nega HC e Silval Barbosa vai completar um ano preso

MATO GROSSO MAIS

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Com a decisão, o ex-gestor vai completar um ano preso no Centro de Custódia de Cuiabá no próximo sábado, dia 17 de setembro.

Silval se entregou dois dias após a deflagração da Operação Sodoma realizada pela Delegacia Fazendária.

Silval é acusado de chefiar uma quadrilha que cobrava propina de empresários beneficiados com incentivos fiscais e também de empresários que tinham contratos com o Estado e para que não fossem encerrados eram “obrigados” a pagar propina para o grupo do peemedebista.

O ex-gestor teve mandados de prisão cumpridos na primeira fase da Sodoma (setembro de 2015), na Operação Seven (1º de fevereiro deste ano) e por último, na terceira fase da Sodoma, deflagrada no dia 22 de março deste ano.

Além de Silval, o ex-secretário Marcel de Cursi também está preso no Centro de Custódia.

O ex-secretário Pedro Nadaf que também foi preso durante a Operação Sodoma conseguiu a liberdade após colaborar com a Justiça durante seus depoimentos.