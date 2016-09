Taques fala em tom duro com ministro da Fazenda sobre promessas de Michel Temer

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) falou em tom duro com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, em reunião realizada esta semana com mais outros governadores, em Brasília.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Taques cobrou de Meireles e disse que há Estado em que falta até mesmo dinheiro para policiais e gasolina para viaturas.

“Esta reunião é uma consequência da falta de resposta de outras reuniões, da falta de resposta ao que foi combinado. Isso tem que ser dito. Houve uma reunião há 23 ias, quando nos deram 15 dias para buscar solução e já se passaram 23 dias. Não estamos preocupados em fechar a conta do ano, estamos preocupados em fechar as contas do mês, disse Taques.

Esse teria sido um dos tons mais tensos da reunião, já que os 17 governadores presentes na reunião cobraram duramente as promessas feitas pelo presidente Michel Temer (PMDB) em ajudar os Estados.

Segundo ainda a reportagem da Folha, a preocupação do Governo Federal no momento é cumprir a meta fiscal de R$ 170,5 bilhões em déficit em 2016. Com Folha de São Paulo