DA REDAÇÃO

Tomou posse no final da tarde desta quarta-feira (14.09), em solenidade no auditório do quartel do Comando-geral, o novo corregedor-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Corrêa Mendes. Recém-promovido ao posto máximo da corporação, o coronel Mendes substituiu o também coronel Wilson Batista, que deixou o cargo por questões particulares.