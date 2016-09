Distância de Rosana Martinelli para Roberto Dorner cai para 10% e eleição em Sinop fica indefenida

COM SÓ NOTÍCIA

O Instituto Real Dados acaba de realizar nova pesquisa de intenções de votos para prefeito de Sinop, entre os dias 10 e 14 de setembro, com 750 entrevistados.

A candidata Rosana Martinelli (PR) está com 39,5% das intenções de votos na modalidade estimulada.

Roberto Dorner (PSD) tem 28,8%.

Dalton Martini (PP) 12,7%.

Indecisos são 11%, brancos e nulos 8%.

A margem de erro é de 3,6% para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior da Real Dados, divulgada no início do mês, Rosana estava com 46%, Dorner com 24% e Dalton com 10%.

Agora, a vantagem de Rosana para Dorner caiu de 22% para 10,7%, aponta o instituto.

Neste novo levantamento, na modalidade espontânea, Rosana tem 36,5% das intenções de votos.

Roberto Dorner (PSD) aparece com 25,9%.

Dalton Martini 10,5%.

Indecisos são 19,9%.

Brancos e nulos representam 7,1%.

Outro nome citado mas que não é candidato 0,1%.

A Real Dados também aponta que 35% dos eleitores admitem que podem mudar suas intenções de votos (na anterior era 40%).

65% disseram que é definitivo em quem vão votar.

Roberto Dorner tem 26,8% de rejeição, Rosana 22,4%, Dalton 20,5% e nenhum 21,5%.

Não souberam ou não opinaram 8,8%.

A pesquisa foi feita em todos os bairros de Sinop.

O nível de confiança é de 95%. Encomendada pela coligação do candidato Roberto Dorner, a pesquisa está registrada no TRE com número MT-01638/2016.