Gaeco faz operação na casa de Juarez Costa e na prefeitura de Sinop

DA REDAÇÃO

Uma equipe do Gaeco e do Núcleo de Competência Originária (Naco) do Ministério Público do Estado estão, neste momento, na casa do prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), um dos alvos da Operação “Sorrelfa”.

As equipes chegaram em viaturas descaracterizadas, mas usando o uniforme do Gaeco.

Ainda não se sabe se o prefeito está na sua residência e qual seria o motivo da ação.

Há informações de que a operação se baseia em investigação de suposto aumento patrimonial do prefeito.

Juarez não é candidato à reeleição, já que está no seu segundo mandato.

A candidata do seu grupo é a sua vice-prefeita, Rosana Martinelli (PR).

Segundo o site Só Notícias, a prefeitura de Sinop também é um dos alvos da Operação Sorrelfa.

Mais informações em instantes…