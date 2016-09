DA REDAÇÃO

O candidato a vereador por Cuiabá, Edmundo César do Partido Trabalhista Cristão (PTC) lançará sua campanha oficial no dia 16 de setembro, às 19h na Associação da Escola Técnica, (atrás da Receita Federal e ao lado do Shopping Pantanal), com a presença do candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e demais lideranças.

Líder sindical, Edmundo ganhou holofotes na imprensa em impasse do pagamento da RGA com o Estado.