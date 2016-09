Mais de 100 carros serão leiloados pelo Detran de Mato Grosso este mês

DA REDAÇÃO

Estão disponíveis para arremate em leilão 118 carros apreendidos por mais de 60 dias no pátio do Departamento Estadual de Trânsito, em Cuiabá.

Os lances podem ser realizados pelo site da empresa leiloeira www.sbjud.com.br, no período de 13 a 28 de setembro de 2016. Os lances serão encerrados no dia 28, a partir das 09h horário local (10h horário de Brasília).

Para participar do leilão os interessados deverão se cadastrar com antecedência no site: www.sbjud.com.br e encaminhar copias digitalizadas dos documentos para o email:cuiaba.nucleo@sbjud.com.br, até 24h antes do encerramento do leilão.

Pessoas físicas devem enviar RG, CPF e comprovante de residência, com data máxima de 30 dias anteriores ao leilão.

Pessoas jurídicas interessadas devem encaminhar as copias digitalizadas do contrato social devidamente registrado, cartão de CNPJ e documento de identidade RG e CPF do sócio dirigente, proprietário ou representante legal.

O valor mínimo inicial varia entre R$ 300 a R$ 12 mil, de acordo com o porte e o ano do carro. Os lotes poderão ser examinados mediante agendamento através do e-mail: cuiaba.nucleo@sbjud.com.br. Não será admitida visitação no dia do leilão.

Para arrematar o veículo o interessado deverá pagar a comissão de 5% do valor do bem arrematado para a leiloeira e, em até três dias úteis, pagar o valor total do veículo arrematado através do Documento de Arrecadação (DAR).