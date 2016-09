Mais de mil pessoas participam da Caminhada da Virada com Dorner

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner (PSD), caminhou pelas ruas do bairro Vila América acompanhado de quase mil pessoas.

Na ocasião, ele aproveitou para divulgar o plano de governo dele e também ouviu as reais necessidades da região.

“Estamos mostrando o quanto vamos trabalhar por Sinop, com responsabilidade e compromisso com a mudança. Não dá mais para as pessoas viverem enganadas, a mercê de políticos que não se importam com o povo. Quando formos eleitos a cidade vai receber um choque de gestão e eficiência, vou administrar a cidade como administrei minhas empresas e as tornei um grande sucesso. Vamos juntos rumo a vitória”, disse Roberto Dorner.

Falta de escolas, sem atendimento adequado a saúde, quase nenhum asfalto e uma creche que há mais de 5 anos não fica pronta. É neste cenário de esquecimento que as famílias da região do bairro Vila América que contempla mais três bairros ao redor, estão vivendo.

Com quase 100 anos de idade, dona Maria Candelária,l não perdeu tempo e aproveitou a passagem da Caminhada da Virada 55 para protestar e pedir asfalto no seu bairro.

Assim como ela, diversos moradores manifestaram sua insatisfação com o poder público e o esquecimento dos bairros mais humildes.

“Parece que a nossa cidade toda está virando um lixão, aqui não passa coleta há um tempão, a creche nem se fala, foi só dar a época de eleição para colocar três, quatros, gatos pingados dizendo que estão fazendo alguma coisa lá. Esse povo quer continuar nos enganando, eu já escutei os grandões do povo de lá dizendo que pobre só serve para dar voto. Mas, eles vão ver a surpresa quando nós ganharmos com seu Roberto, ai sim nós vamos ver tudo mudar”, desabafou o autônomo Ramon Lopes.

O motorista Ivo Barbosa divide o terreno da sua casa com mais cinco famílias na comunidade boa vista pai de quatro filhos e avô de dois netos, disse que já está cansado de ser enganado por promessinhas sem fundamento.

“Nós temos que votar no seu Roberto Dorner, porque ele sabe muito bem como fazer as coisas, ele sabe administrar a cidade. Nós vivemos aqui tudo junto sem nada de apoio do poder público. Para levar as crianças na escola tem que fazer um mutirão, porque a escola mais próxima é no bairro São Cristóvão”, destacou.

A dona de casa Helena Mendes mora no bairro a apenas 3 anos, ela conta que depois que mudou a sua rotina ficou mais pesada.

“Eu sou mãe de cinco filhos e cuido dos meus 11 netos, porque não tem creche para eles estudar e meus filhos tem que trabalhar. Na verdade eu também tinha que trabalhar mais parei para cuidar deles. Todos os dias é um trabalho danado para levar eles na escola lá no São Cristóvão. As coisas tem que mudar em Sinop, não dá para o pobre continuar esquecido assim”, desabafou.